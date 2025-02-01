В январе 2025 года Приднестровье посетило 628 иностранных туристов. Именно столько указали «Туризм» как цель въезда в республику. Для сравнения, в январе 2024 года количество туристов составило 265 человек, а в январе 2023 года – 315 человек. Приднестровье привлекает все больше иностранцев. За 12 месяцев 2024 года Приднестровье посетило более 12 тысяч туристов, сообщает Агентство по туризму ПМР.
Растёт и посещаемость туристического информационного центра, расположенного на территории Бендерской крепости. Именно здесь туристы могут абсолютно бесплатно получить консультацию о путешествии по Приднестровью, а также туристические карты и брошюры.
За январь 2025 года в ТИЦ Приднестровья обратилось 261 человек из которых 221 иностранцы. Это были гости из 25 стан мира: Молдовы, Румынии, Италии, Польши, Турции, Великобритании, Испании, Германии, Сербии, Хорватии, Японии, Дании, Индии, США, Франции, Австрии, Бельгии, Бразилии, Венесуэлы, Марокко, Словакии, Чехии, Швейцарии, Шотландии и Южной Кореи. Стоит отметить, что в январе 2024 года ТИЦ посетило 53 человека, а в январе 2023 года – 62 человека. Напомним, количество туристов, обратившихся в ТИЦ за 12 месяцев 2024 года составляет 2 700 человек, из них 2 100 – иностранцы.
Путешественники отмечают что Приднестровье — это настоящий музей под открытым небом. Здесь можно прогуляться по древним стенам Бендерской крепости, заглянуть в музеи и узнать о событиях, которые происходили на этой земле, увидеть памятники советской эпохи, а также современные достопримечательности.
Многие иностранцы приезжают ради гастрономического опыта, который невозможно повторить в других странах. Местная кухня — это настоящая находка для гурманов. Здесь можно попробовать блюда разных народов мира, и конечно же, знаменитые местные вина и коньяки.
Также с большим интересом туристы посещают событийные мероприятия, фестивали и праздники, сувенирные магазины, участвуют в экскурсиях и дегустациях, и с удовольствием покупают продукцию приднестровских предприятий.