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Госдолг Республики Молдова зафиксировал самый большой рост за всю историю

Госдолг Республики Молдова зафиксировал самый большой рост за всю историю
источник изображения: pcrm.md
Государственный долг Республики Молдова значительно вырос в прошлом году, увеличившись примерно на 17,4 млрд леев, согласно данным, опубликованным Министерством финансов.

Наибольший рост был зафиксирован в декабре, когда задолженность увеличилась примерно на 9,8 млрд леев, что больше, чем за весь 2023 год, сообщает Noi.md со ссылкой на Mold-street.

Таким образом, на 31 декабря 2024 года остаток государственного долга достиг примерно 121,4 млрд леев, или 37,9% от ВВП, что является рекордным показателем. До сих пор самый большой годовой прирост был в 2016 году, когда задолженность увеличилась почти на 17,3 млрд леев в результате трансформации сумм, выделенных на покрытие банковского мошенничества, в государственный долг.

Наибольший рост зафиксирован по внешнему долгу, который увеличился на 13,1 млрд леев, достигнув почти 77,5 млрд леев (эквивалент 4,19 млрд долларов США). В то же время внутренний долг увеличился примерно на 4,3 млрд леев, достигнув 43,96 млрд леев.

Несмотря на рост долга, расходы на его обслуживание (проценты и комиссии) сократились до 4,32 млрд леев, что на миллиард меньше, чем в 2023 году. Однако финансовое давление остается высоким, особенно из-за внутреннего долга, расходы на обслуживание которого самые высокие – 2,5 млрд леев.

По данным платформы Trading Economics, Молдова занимает 32-е место из 44 европейских стран по доле государственного долга в ВВП, что сопоставимо с показателями Литвы и Швейцарии. Греция, Италия и Франция имеют самый высокий государственный долг по отношению к ВВП в Европе, а Лихтенштейн, Монако, Россия, Босния и Эстония — самый низкий.
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