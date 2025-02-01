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Данные по эпидемиологической ситуации в республике
Фото: TASS/URA.RU/Вадим Ахметов
Как сообщили пресс-службе Минздрава в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии, ситуация острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОИВДП) оценивается как неустойчиво благополучная.
В период с 27 января по 2 февраля, зарегистрировано 1559 случаев заболевания, на предыдущей неделе – 1 620.
Госпитализировано 78 человек.
Отмечается рост заболеваемости в Дубоссарском районе, снижение – в Тирасполе, Бендерах, Слободзейском, Григориопольском, Каменском районах. В Рыбницком районе заболеваемость остается на том же уровне.
С начала эпидемического сезона (с 40-й недели года) исследовано 47 проб, в 14-и пробах выявлен вирус гриппа тип B и в 1-ой пробе выявлен коронавирус (SARS-CoV-2).
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