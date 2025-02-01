Dnestr.TV

 
0

Данные по эпидемиологической ситуации в республике

Данные по эпидемиологической ситуации в республике
Фото: TASS/URA.RU/Вадим Ахметов

Как сообщили пресс-службе Минздрава в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии, ситуация острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОИВДП) оценивается как неустойчиво благополучная.

В период с 27 января по 2 февраля, зарегистрировано 1559 случаев заболевания, на предыдущей неделе – 1 620.

Госпитализировано 78 человек.

Отмечается рост заболеваемости в Дубоссарском районе, снижение – в Тирасполе, Бендерах, Слободзейском, Григориопольском, Каменском районах. В Рыбницком районе заболеваемость остается на том же уровне.

С начала эпидемического сезона (с 40-й недели года) исследовано 47 проб, в 14-и пробах выявлен вирус гриппа тип B и в 1-ой пробе выявлен коронавирус (SARS-CoV-2).
  • Сегодня, 13:23
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Изменились правила пересечения границы Одесской области ...
  • C 7 января веерные отключения электрической энергии буд ...
  • Между Одесской областью и Румынией планируют запустить ...
  • Эксперты ПМР и РМ по вопросам энергетики провели встреч ...
  • График веерных отключений электроэнергии 15, 16 и 17 ян ...
  • В Молдове ликвидирована сеть нелегальной миграции на во ...
  • В Москве вручили пятитысячную Карту гражданина Молдовы ...
  • За 7 лет Молдовой апостилированы 621 диплом выданных в ...
  • Заседание Оперштаба: текущая ситуация в экономике
  • График веерных отключений электроэнергии 10 января

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Изменились правила пересечения границы Одесской области ...
  • C 7 января веерные отключения электрической энергии буд ...
  • Между Одесской областью и Румынией планируют запустить ...
  • Эксперты ПМР и РМ по вопросам энергетики провели встреч ...
  • График веерных отключений электроэнергии 15, 16 и 17 ян ...
  • В Молдове ликвидирована сеть нелегальной миграции на во ...
  • В Москве вручили пятитысячную Карту гражданина Молдовы ...
  • За 7 лет Молдовой апостилированы 621 диплом выданных в ...
  • Заседание Оперштаба: текущая ситуация в экономике
  • График веерных отключений электроэнергии 10 января
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM