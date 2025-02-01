Прошедшая неделя стала для Министерства здравоохранения очередным этапом в планомерной работе по развитию системы здравоохранения. Одним из ключевых направлений остается взаимодействие с гражданами: было рассмотрено 33 обращения от физических и юридических лиц, а также общественных организаций. Еще 37 человек получили консультации по телефону доверия и посредством мессенджера Вайбер. Несмотря на временное приостановление личного приема граждан, ведомство продолжает находить новые формы общения с населением, чтобы каждый мог получить необходимую информацию и помощь, пишет пресс-служба Правительства.
Важной частью работы стало заседание Республиканской комиссии, занимающейся вопросами направления граждан на лечение за пределы республики. В ходе которой было рассмотрено и одобрено 19 ходатайств, что позволит приднестровцам получить квалифицированную медицинскую помощь за пределами республики. Одновременно министерство продолжает контролировать качество предоставляемых медицинских услуг. В частности, проведена экспертиза шести договоров с иностранными лечебными учреждениями. Такие проверки позволяют обеспечивать прозрачность и эффективность лечения приднестровцев за рубежом.
Значительное внимание уделяется вопросам детского здоровья. В тесном взаимодействии с Минпросом ведется работа по разработке плана мероприятий в рамках реализации Концепции развития отдыха и оздоровления детей. Этот проект позволит создать единую систему профилактических мер, направленных на улучшение медицинского сопровождения в детских лагерях и санаториях, а также сформировать благоприятные условия для укрепления здоровья подрастающего поколения.
Не менее важной задачей остается бесперебойное лекарственное обеспечение лечебных учреждений и контроль за процессом закупок. Министерство продолжает оперативно реагировать на потребности медицинских организаций. Параллельно проводится тщательный анализ закупок, согласование документации и подготовка необходимых материалов для проведения аукционов.