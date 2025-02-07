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В Приднестровье высказались о вопросе утилизации боеприпасов в Колбасне

В Приднестровье высказались о вопросе утилизации боеприпасов в Колбасне
фото: YouTube/ источник: gazeta.ru

Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил в интервью РИА Новости, что Россия должна определять, будут ли утилизированы боеприпасы со складов в Колбасне, пишет gazeta.ru.

Игнатьев отметил, что это сложный технологический процесс, который непросто реализовать в текущих региональных условиях.

«Решение остается за Российской Федерацией, но, очевидно, что оно будет приниматься с учетом совокупности факторов безопасности, контекста взаимоотношений со странами региона, транзитных аспектов и так далее», — сказал министр.

Он отметил, что ситуация в настоящее время несколько иная, чем в 2019 году, и пока что диалога по этой теме не наблюдается.

В Приднестровье находится оперативное подразделение российских войск, которое является преемником 14-й общевойсковой армии. После распада СССР она была передана под юрисдикцию Российской Федерации. Основная функция подразделения — обеспечение безопасности складов с боеприпасами в селе Колбасна, расположенном на границе с Украиной. Эти склады считаются одними из крупнейших в Европе.

В 2019 году бывший министр обороны России Сергей Шойгу предложил рассмотреть возможность вывоза или уничтожения боеприпасов со складов в Приднестровье. Однако стороны не смогли прийти к единому решению и разработать совместный план действий.

В декабре зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что Приднестровью, зажатому между Украиной и Молдавией, следует быть готовым к нападению. Так он прокомментировал сообщение Службы внешней разведки РФ об угрозах президента Молдавии Майи Санду «отыграться» на Приднестровье, если Россия не найдет способ доставить газ Кишиневу.


  • Вчера, 15:40
  • DTV
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