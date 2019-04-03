Эффективность работы оперативников повысилась. За прошлый год должностными лицами ГТК республики было выявлено 1649 административных правонарушений, что на 56% больше показателей 2023 г., сообщает пресс-служба ведомства
Наибольшее количество дел возбуждено по фактам:
- непомещения транспортных средств, временно ввезенных в особенном порядке, под одну из таможенных процедур в течение 30 дней со дня завершения действия виньетки (п.3 ст.16.4 КоАП ПМР); - недекларирования товаров и транспортных средств (п.1 ст.16.4 КоАП ПМР); - незаконного пользования товарами, их приобретением и хранением (ст. 16.18 КоАП ПМР); - перемещения товаров помимо таможенного контроля (ст. 16.1 КоАП ПМР).
Предметами правонарушений чаще всего выступали товары народного потребления и продукты питания, легковые автомобили, табачные изделия.
В виде штрафных санкций взыскано более 4 млн руб. (это на 26,6% больше прошлогоднего), а также свыше 777 тыс. руб. – в виде таможенных платежей.