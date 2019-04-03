Dnestr.TV

 
0

В ГТК подвели итоги деятельности правоохранительных подразделений в 2024 г.

В ГТК подвели итоги деятельности правоохранительных подразделений в 2024 г.
фото: novostipmr.com

Эффективность работы оперативников повысилась. За прошлый год должностными лицами ГТК республики было выявлено 1649 административных правонарушений, что на 56% больше показателей 2023 г., сообщает пресс-служба ведомства

Наибольшее количество дел возбуждено по фактам:

- непомещения транспортных средств, временно ввезенных в особенном порядке, под одну из таможенных процедур в течение 30 дней со дня завершения действия виньетки (п.3 ст.16.4 КоАП ПМР);
- недекларирования товаров и транспортных средств (п.1 ст.16.4 КоАП ПМР);
- незаконного пользования товарами, их приобретением и хранением (ст. 16.18 КоАП ПМР);
- перемещения товаров помимо таможенного контроля (ст. 16.1 КоАП ПМР).

Предметами правонарушений чаще всего выступали товары народного потребления и продукты питания, легковые автомобили, табачные изделия.

В виде штрафных санкций взыскано более 4 млн руб. (это на 26,6% больше прошлогоднего), а также свыше 777 тыс. руб. – в виде таможенных платежей.
  • Вчера, 15:57
  • DTV
  • Просмотров: 87
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Изменились правила пересечения границы Одесской области ...
  • Между Одесской областью и Румынией планируют запустить ...
  • Эксперты ПМР и РМ по вопросам энергетики провели встреч ...
  • График веерных отключений электроэнергии 15, 16 и 17 ян ...
  • В Молдове ликвидирована сеть нелегальной миграции на во ...
  • В Москве вручили пятитысячную Карту гражданина Молдовы ...
  • Заседание Оперштаба: текущая ситуация в экономике
  • График веерных отключений электроэнергии 10 января
  • Приднестровцы призывают Майю Санду выполнить обещание и ...
  • В Украине впервые взыскали ущерб за экологический вред ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Изменились правила пересечения границы Одесской области ...
  • Между Одесской областью и Румынией планируют запустить ...
  • Эксперты ПМР и РМ по вопросам энергетики провели встреч ...
  • График веерных отключений электроэнергии 15, 16 и 17 ян ...
  • В Молдове ликвидирована сеть нелегальной миграции на во ...
  • В Москве вручили пятитысячную Карту гражданина Молдовы ...
  • Заседание Оперштаба: текущая ситуация в экономике
  • График веерных отключений электроэнергии 10 января
  • Приднестровцы призывают Майю Санду выполнить обещание и ...
  • В Украине впервые взыскали ущерб за экологический вред ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM