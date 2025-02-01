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В Чехии бобры за два дня построили плотину, которую чиновники не могли установить 7 лет

В Чехии бобры за два дня построили плотину, которую чиновники не могли установить 7 лет
Фото: Unsplash

Стоимость плотины оценивается в 1,2 миллиона долларов. Чиновники долго пытались согласовать ее установку.

В Чехии бобры за два дня построили плотину, которую чиновники планировали установить на протяжении семи лет. Животные сэкономили бюджету страны 30 миллионов чешских крон (примерно 1,2 миллионов долларов), сообщает rtraveler.ru ссылаясь на телеканал ČT24.

За две ночи бобры соорудили несколько плотин в ландшафтном заповеднике, которые власти не могли построить с 2018 года. При этом животные выбрали идеальное место — мелиоративный канал, созданный для осушения территории. Именно там специалисты собирались сделать искусственную преграду.

«Бобры способны построить плотину за одну ночь, максимум за две. В то время как людям нужно получить разрешение на строительство, одобрить проект и найти на него деньги», — отметил зоолог Иржи Влчек.

Он пояснил, что плотина в парке создаст благоприятные условия для его обитателей — например, редких каменных раков.

В Чехии с 2013 года действует государственная программа по защите бобров. В стране живет около 15 000 животных, отлавливать их строго запрещено. Государство пытается держать особей под контролем и компенсирует вред, которые те наносят местным фермерам.
  • Вчера, 16:13
  • DTV
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