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Интерпол объявил в международный розыск Плахотнюка

Интерпол объявил в международный розыск Плахотнюка
источник фото: noi.md

Интерпол объявил в международный розыск экс-лидера политической партии Владимира Плахотнюка.

Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции Молдовы.

«Комиссия Интерпола 6 февраля уведомила управление международного сотрудничества Генерального инспектората полиции о принятии запроса на международный розыск бывшего лидера политической партии (…).

Международный ордер на арест и экстрадицию этого человека сегодня стал доступен всем странам-членам Интерпола», — сообщили в полиции, уточнив, что запрос на международный розыск в ноябре 2024 года подали управление международного сотрудничества Генинспектората и Антикоррупционная прокуратура, сообщает Noi.md со ссылкой на nordnews.
  • Вчера, 14:08
  • DTV
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