Интерпол объявил в международный розыск экс-лидера политической партии Владимира Плахотнюка.
Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции Молдовы.
«Комиссия Интерпола 6 февраля уведомила управление международного сотрудничества Генерального инспектората полиции о принятии запроса на международный розыск бывшего лидера политической партии (…).
Международный ордер на арест и экстрадицию этого человека сегодня стал доступен всем странам-членам Интерпола», — сообщили в полиции, уточнив, что запрос на международный розыск в ноябре 2024 года подали управление международного сотрудничества Генинспектората и Антикоррупционная прокуратура, сообщает Noi.md со ссылкой на nordnews.