В прошлые выходные, в ночь на 1 февраля, в Тирасполе, на ул. Ларионова, горел Lexus. До приезда пожарных автомобиль тушили неравнодушные прохожие и житель дома.
Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, в ходе разбирательства выяснилось, что машину подожгли. Иномарка принадлежит 33-летнему тираспольчанину. В тот вечер он припарковал её у дома. Ночью неизвестный, облив бензином бампер, поджёг авто.
Оперативники вышли на поджигателя спустя несколько дней. Им оказался 23-летний житель столицы. Потерпевший занял у него денег. Возвращать не торопился. Ссорились. Кредитор решился на крайние меры.
Молодой человек задержан. По факту умышленного повреждения имущества путём поджога возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.