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Правительство изучает возможность реорганизации системы централизованного теплоснабжения

Правительство изучает возможность реорганизации системы централизованного теплоснабжения

Александр Розенберг провел совещание с представителями органов госвласти и управления, а также депутатского корпуса. На повестке дня – модернизация системы централизованного отопления и горячего водоснабжения. Она должна работать на альтернативных видах топлива, чтобы в условиях возможного сокращения или отсутствия поставок газа, обеспечить теплом социальные объекты и многоэтажную застройку, сообщает пресс-служба Правительства.

Глава государства нацелил Правительство на разработку энергетической стратегии на долгосрочную и среднесрочную перспективу, которая в том числе ориентирована на развитие альтернативного теплоснабжения и горячего водоснабжения. Для достижения поставленной цели в существующих условиях оптимальным вариантом является дооборудование котельных твердотопливными обогревательными приборами.

Удовлетворить внутреннюю потребность в котлах предстоит силами НП ЗАО «Электромаш». Как отметил гендиректор завода Владимир Трандасир, предприятие готово разработать единые стандарты, чтобы избежать разнородности в «парке» теплосетей и преждевременного износа оборудования.

По поручению Председателя Правительства Минэкономразвития сформирует заявку для приобретения твердотопливных котлов отечественного производства. Их установку планируют в первую очередь в учреждениях, оборудованных автономными газовыми котельными, в качестве альтернативных источников тепла и горячей воды. Также в фокусе внимания центральные городские и районные больницы, объекты Минсоцзащиты.

При этом Премьер подчеркнул, что расчет потребности в отопительных приборах должны проводить специалисты МГУП «Тирастеплоэнерго», которые смогут правильно подобрать мощность котла. В том числе на постоянной основе должен проводиться аудит уже установленного оборудования для определения его энергоэффективности.

Отдельно говорили о необходимости снижения энергопотребления и увеличения КПД альтернативных источников энергии. В проект энергетической стратегии по поручению Главы Правительства включат вопросы энергоэффективности и энергосбережения.

«У нас задача очень простая. В следующем отопительном сезоне вся инфраструктура, которая была задействована в рамках ЧС, однозначно, должна быть обеспечена альтернативным топливом. Остальное – в плановом порядке», — обозначил цели Председатель Правительства.

При этом Александр Розенберг поручил предприятиям теплоэнергетического сектора представить свои предложения по дальнейшему развитию централизованной системы отопления и горячего водоснабжения.
  • Вчера, 14:24
  • DTV
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