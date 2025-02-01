Татьяна Гребенчукова, директор спортивной школы гребли им. Н.А. Туфанюка, награждена орденом «Трудовая слава», сообщается на сайте Госадминистрации г. Бендеры.
В области физической культуры и спорта Татьяна Дмитриевна уже больше 40 лет. Прошла путь от тренера-преподавателя до директора спортивной школы. Подготовила трех серебряных и бронзового призеров чемпионатов Мира, свыше 25 «Мастеров спорта СССР» и «Мастеров спорта ПМР». Её воспитанники становились чемпионами и призёрами международных и республиканских соревнований, чемпионами России.
«Люди неординарные, потому добиваются результатов, и совсем непросто ими руководить. Вам спасибо за Ваш труд. Я уверен, что и в дальнейшем школа будет развиваться. Больше инвентаря, больше детей, ну и, конечно, побед.
Отмечу, новое движение вдохнул в наше общество Президент Вадим Красносельский с гонками на лодках-драконах среди всех органов исполнительной власти. В этом активно принимаете участие вы», - отметил Роман Иванченко.