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Директору спортивной школы гребли им. Н.А. Туфанюка, вручили орден «Трудовая слава»

Директору спортивной школы гребли им. Н.А. Туфанюка, вручили орден «Трудовая слава»
фото: сайт Госадминистрация г. Бендеры

Татьяна Гребенчукова, директор спортивной школы гребли им. Н.А. Туфанюка, награждена орденом «Трудовая слава», сообщается на сайте Госадминистрации г. Бендеры.

В области физической культуры и спорта Татьяна Дмитриевна уже больше 40 лет. Прошла путь от тренера-преподавателя до директора спортивной школы. Подготовила трех серебряных и бронзового призеров чемпионатов Мира, свыше 25 «Мастеров спорта СССР» и «Мастеров спорта ПМР». Её воспитанники становились чемпионами и призёрами международных и республиканских соревнований, чемпионами России.

«Люди неординарные, потому добиваются результатов, и совсем непросто ими руководить. Вам спасибо за Ваш труд. Я уверен, что и в дальнейшем школа будет развиваться. Больше инвентаря, больше детей, ну и, конечно, побед.

Отмечу, новое движение вдохнул в наше общество Президент Вадим Красносельский с гонками на лодках-драконах среди всех органов исполнительной власти. В этом активно принимаете участие вы», - отметил Роман Иванченко.
  • Вчера, 14:30
  • DTV
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