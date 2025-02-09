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Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
Фото: Alex Wong / Getty Images


США дадут Украине гарантии безопасности в любом возможном мирном соглашении в обмен на доступ к редкоземельным минералам и газу на Украине объемом $500 млн, ожидает Трамп

Американский президент Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщил в интервью New York Post американский лидер, передает rbc.ru.

«Я лучше промолчу», — ответил Трамп на вопрос о том, сколько раз общались лидеры.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Президент США поделился впечатлением, что Путину «действительно небезразлична» гибель солдат на поле боя: «Он хочет, чтобы люди перестали умирать». Трамп заверил в наличии конкретного плана для прекращения российско-украинского конфликта и выразил надежду, что его удастся реализовать быстро. «На Украине такая ужасная война. Я хочу покончить с этой чертовщиной», — добавил президент США.

Трамп рассказал о желании заключить сделку с украинским президентом Владимиром Зеленским на $500 млн относительно доступа к редкоземельным минералам и газу на Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Обращаясь к советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу, который находился рядом в кабинете президента на борту номер один, Трамп произнес: «Давайте проведем эти встречи. Они хотят встретиться. Каждый день гибнут люди. Гибнут молодые красивые солдаты. Молодые мужчины, такие как мои сыновья».

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет на следующей неделе с 14 по 16 февраля, говорится в материале NYP.

Прежде Трамп и Путин выражали готовность к проведению встречи для обсуждения российско-украинского конфликта. По сведениям Reuters, Москва рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ в качестве возможных мест для проведения встречи. Кремль отказался комментировать эти данные, Белый дом не стал подтверждать их. Контакты между странами по «линии отдельных ведомств» в последнее время оживились, отмечал представитель российского президента Дмитрий Песков.

Российская сторона требует признания своего суверенитета и вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской, Запорожской областей, а также официального признания Киевом утраты этих регионов и Крыма. Кроме того, Москва настаивает на демилитаризации Украины, ее внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе. Украинские власти хотят получить гарантии безопасности, частичное вступление в НАТО, а также не желают юридически отказываться от утраченных регионов.
  • Сегодня, 10:28
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