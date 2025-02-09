Департамент эффективности правительства США во главе с Илоном Маском займётся проверкой закупок, проведенных Пентагоном, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.
"Они проверят министерство образования, Пентагон, других", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.
По мнению Трампа, такие меры "вероятно, позволят выявить потраченные безо всякой пользы триллионы долларов".
Маск заявил о многомиллиардных выплатах США неустановленным лицам
Маск заявил, что минфин США ежегодно выплачивает $100 млрд неустановленным лицам, сообщает gazeta.ru
Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что Минфин США ежегодно выплачивает $100 млрд неустановленным лицам.
«Вчера мне сказали, что на данный момент более $100 млрд пособий выплачивается лицам без личного номера социального страхования или хотя бы временного документа, удостоверяющего личность», — написал Маск.
Маск посчитал такие действия подозрительными. По его словам, в Минфине считают, что примерно половина этой суммы является «безоговорочным и очевидным мошенничеством».
Недавно сообщалось, что Департамент эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит американский миллиардер Илон Маск, проверит расходы Пентагона.
Незадолго до этого Трамп заявил, что Маск во главе правительственного департамента эффективности государственного управления вслед за Агентством по международному развитию (USAID) проверит и другие структуры на коррупцию. По его словам, Маск проводит отличную работу, находит «ужасающие растраты, мошенничество и коррупцию».