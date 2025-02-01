Румыны, которые хотят поменять место жительства в 2025 году и временно проживают по другому адресу более 15 дней, обязаны подать заявление на получение вида на жительство. Постановление, вступившее в силу с 1 января, распространяется и на граждан Румынии, которые восстановили гражданство, но фактически не проживают в Румынии, сообщает IPN.
Председатель СДП Румынии в Республике Молдова Юрие Чокан заявил для IPN, что граждане Румынии, имеющие также гражданство другого государства, должны соблюдать те же правила, что и любой другой гражданин Румынии. Многие из тех, кто восстановил румынское гражданство, репатриировались только на бумаге, чтобы получить документ, удостоверяющий личность, фактически не проживая по заявленному адресу. Многие из них пользовались различными социальными льготами, предоставляемыми румынским государством, даже если у них не было фактического места жительства в стране.
Кроме того, множество людей получили удостоверения личности через компании или частных лиц за определенную плату, даже не проживая по соответствующим адресам, отмечает политик.
По словам Юрия Чокана, новые правила направлены на исправление этой практики и требуют официальной регистрации по месту жительства для тех, кто временно проживает в населенном пункте, отличном от указанного в удостоверении личности.
Чокан отмечает, что люди, которые не могут подтвердить документально, например, договорами аренды или счетами на свое имя, что они действительно проживают по заявленному адресу, рискуют быть исключенными из официальных записей. В этом случае их удостоверение личности будет аннулировано.
Изменения не коснутся тех, кто фактически проживает по адресу, указанному в удостоверении личности, или официально заявил о своем постоянном месте жительства в другом государстве Европейского Союза. Однако те, кто проживает по другому адресу в течение длительного периода времени, должны временно зарегистрировать свое место жительства с помощью вида на жительство, чтобы избежать исключения из системы.
По данным Министерства внутренних дел Румынии, постановление направлено на обеспечение точности данных в Национальном реестре лиц. В этой связи указание „действие вида на жительство прекращено” будет применяться к лицам, которые не соответствуют условиям, предусмотренным Гражданским кодексом в отношении достоверности заявленных сведений о месте жительства.
Нормативный акт направлен и на предотвращение ситуаций, когда большое количество людей регистрируют свое место жительства по одному и тому же адресу, фактически не проживая там. Таким образом, возможность декларирования места жительства по адресу, где уже зарегистрированы более 10 человек, будет ограничена, и это ограничение вводится для лучшего отражения социальной реальности.