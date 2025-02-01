Dnestr.TV

 
0

Новые правила для владельцев румынского гражданства, которые не проживают по адресу, указанному в их удостоверении личности

Новые правила для владельцев румынского гражданства, которые не проживают по адресу, указанному в их удостоверении личности
источник фото: migracia.org

Румыны, которые хотят поменять место жительства в 2025 году и временно проживают по другому адресу более 15 дней, обязаны подать заявление на получение вида на жительство. Постановление, вступившее в силу с 1 января, распространяется и на граждан Румынии, которые восстановили гражданство, но фактически не проживают в Румынии, сообщает IPN.

Председатель СДП Румынии в Республике Молдова Юрие Чокан заявил для IPN, что граждане Румынии, имеющие также гражданство другого государства, должны соблюдать те же правила, что и любой другой гражданин Румынии. Многие из тех, кто восстановил румынское гражданство, репатриировались только на бумаге, чтобы получить документ, удостоверяющий личность, фактически не проживая по заявленному адресу. Многие из них пользовались различными социальными льготами, предоставляемыми румынским государством, даже если у них не было фактического места жительства в стране.

Кроме того, множество людей получили удостоверения личности через компании или частных лиц за определенную плату, даже не проживая по соответствующим адресам, отмечает политик.

По словам Юрия Чокана, новые правила направлены на исправление этой практики и требуют официальной регистрации по месту жительства для тех, кто временно проживает в населенном пункте, отличном от указанного в удостоверении личности.

Чокан отмечает, что люди, которые не могут подтвердить документально, например, договорами аренды или счетами на свое имя, что они действительно проживают по заявленному адресу, рискуют быть исключенными из официальных записей. В этом случае их удостоверение личности будет аннулировано.

Изменения не коснутся тех, кто фактически проживает по адресу, указанному в удостоверении личности, или официально заявил о своем постоянном месте жительства в другом государстве Европейского Союза. Однако те, кто проживает по другому адресу в течение длительного периода времени, должны временно зарегистрировать свое место жительства с помощью вида на жительство, чтобы избежать исключения из системы.

По данным Министерства внутренних дел Румынии, постановление направлено на обеспечение точности данных в Национальном реестре лиц. В этой связи указание „действие вида на жительство прекращено” будет применяться к лицам, которые не соответствуют условиям, предусмотренным Гражданским кодексом в отношении достоверности заявленных сведений о месте жительства.

Нормативный акт направлен и на предотвращение ситуаций, когда большое количество людей регистрируют свое место жительства по одному и тому же адресу, фактически не проживая там. Таким образом, возможность декларирования места жительства по адресу, где уже зарегистрированы более 10 человек, будет ограничена, и это ограничение вводится для лучшего отражения социальной реальности.
  • Сегодня, 10:44
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Изменились правила пересечения границы Одесской области ...
  • Между Одесской областью и Румынией планируют запустить ...
  • Эксперты ПМР и РМ по вопросам энергетики провели встреч ...
  • График веерных отключений электроэнергии 15, 16 и 17 ян ...
  • В Молдове ликвидирована сеть нелегальной миграции на во ...
  • Заседание Оперштаба: текущая ситуация в экономике
  • В Москве вручили пятитысячную Карту гражданина Молдовы ...
  • График веерных отключений электроэнергии 10 января
  • Приднестровцы призывают Майю Санду выполнить обещание и ...
  • В Украине впервые взыскали ущерб за экологический вред ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Изменились правила пересечения границы Одесской области ...
  • Между Одесской областью и Румынией планируют запустить ...
  • Эксперты ПМР и РМ по вопросам энергетики провели встреч ...
  • График веерных отключений электроэнергии 15, 16 и 17 ян ...
  • В Молдове ликвидирована сеть нелегальной миграции на во ...
  • Заседание Оперштаба: текущая ситуация в экономике
  • В Москве вручили пятитысячную Карту гражданина Молдовы ...
  • График веерных отключений электроэнергии 10 января
  • Приднестровцы призывают Майю Санду выполнить обещание и ...
  • В Украине впервые взыскали ущерб за экологический вред ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM