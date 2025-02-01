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Дарья Козорез завоевала золотую медаль на международном турнире по боксу в Белграде

Дарья Козорез завоевала золотую медаль на международном турнире по боксу в Белграде
фото: novostipmr.com

Заслуженный мастер спорта и чемпионка Европы Дарья Козорез завоевала золотую медаль на международном турнире по боксу. Соревнования прошли в Белграде (Сербия), сообщает novostipmr.com.

В весовой категории +81 кг Дарья Козорез выиграла у чемпионки мира из Марокко и у серебряного призёра Европы из Азербайджана.

Впереди у Дарьи Козорез (Сазоновой – по мужу) участие в чемпионате мира. На первенство планеты также поедет тираспольчанка Юлия Король (Иванова). Чемпионат мира состоится в Сербии 6-17 марта.

Ещё о планах от приднестровских боксёров. Егор Чертыковцев, Никита Слепой и Кирилл Слепой примут участие в международном турнире «Кубок Дракулы» 15-24 февраля в Румынии. Спортсмены готовятся к чемпионату Европы. Егор Чертыковцев выступит среди школьников в августе в Испании, братья Слепые планируют принять участие в чемпионате Европы среди юниоров в Сербии в июле.

Элита тираспольского бокса готовится к чемпионату Молдавии, который состоится с 1 по 5 апреля. Это будет отбор на чемпионат мира среди мужчин, который состоится в июне в Стамбуле.
  • Сегодня, 10:57
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