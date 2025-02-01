Исполнительный директор Европейского оборонного агентства Иржи Шедивый отметил, что в Европе от инновационной идеи до ее применения проходит долгий путь, который "называют долиной смерти"
Странам Евросоюза необходимо наращивать финансирование новых разработок в сфере безопасности, чтобы не отстать от других глобальных игроков. Об этом заявил порталу Idnes исполнительный директор Европейского оборонного агентства Иржи Шедивый, пишет ТАСС.
"Мы видим на примере конфликта на Украине, как под давлением войны сокращается инновационный цикл. Но в Европе от инновационной идеи до ее применения проходит долгий путь. Его называют долиной смерти. Многие хорошие идеи погибают из-за отсутствия венчурного капитала, готового их поддержать", - подчеркнул глава Европейского оборонного агентства.
По его словам, страны Евросоюза тратят на оборонные цели в 12 раз меньше средств, чем США. Шедивый считает, что данную ситуацию необходимо менять, "чтобы не опоздать". Он также отметил слабость европейской противовоздушной обороны.