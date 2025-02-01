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Какие автомобили предпочитают жители Молдовы

Какие автомобили предпочитают жители Молдовы
Фото:immigrantinvest.com

Большинство автомобилей, импортированных в Республику Молдова в прошлом году, - это Renault, Toyota и Ford. Предпочтения молдаван не претерпели существенных изменений по сравнению с тем, что было десять лет назад, когда в тройку лидеров входили Toyota, Dacia и Renault, свидетельствуют данные Агентства государственных услуг, предоставленные по запросу агентства IPN. В 2024 году в Молдову было ввезено 75,7 тысяч транспортных средств, из которых большую часть - 54 тысячи - составили легковые автомобили. Количество автомобилей увеличилось в два раза по сравнению с 2018 годом, передает ipn.md.

В топ-10 импортируемых автомобилей в 2024 году также вошли BMW, Skoda, Dacia, Volkswagen, Mercedes, Peugeot и Volvo. Согласно информации, предоставленной АГУ, другими видами транспорта, зарегистрированными первично в прошлом году, являются грузовые автомобили - 9,4 тысячи, мотоциклы - 6,6 тысячи, прицепы - 2,9 тысячи, тракторы - 2,3 тысячи и около 400 автобусов.

Согласно базе данных Таможенной службы Молдовы на 2024 год, как и десять лет назад, больше всего автомобилей было привезено из Германии. Среди других стран, из которых в прошлом году были импортированы автомобили: Польша, США и Франция. Десять лет назад большинство автомобилей импортировалось из Германии, Польши, Белоруссии и Нидерландов.

Большинство транспортных единиц, ввезенных в прошлом году, имеют эксплуатационный возраст от пяти до десяти лет - более 28,5 тысяч автомобилей. Свыше 19,3 тысяч - до 5 лет, а 6,2 тысячи - старше 10 лет.

По виду топлива больше всего импортируемых автомобилей - дизельные - 26 тысяч, за ними следуют бензиновые - 13,6 тысячи и бензиново-гибридные - 10,8 тысячи. Около 1,7 тысячи ввезенных автомобилей были электрическими.

Большинство электромобилей, импортированных в 2024 году, были моделями Tesla, далее в топе Nissan и Volkswagen. Остальные электромобили были от других известных брендов: BYD, Renault, BMW, Audi, Volvo, Hyundai и Honda.

Из общего количества автомобилей свыше 46,3 тысячи принадлежат физическим лицам, а 7,6 тысяч - юридическим.

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