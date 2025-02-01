Президент провел плановое заседание Оперштаба по энергетике. Работали в режиме видеоконференции. Министр экономического развития Сергей Оболоник доложил о процессе восстановления энергосистемы республики. Подача газа в частные домовладения успешно завершена. Подключение иных объектов продолжается. По оценке министра, работа выполнена более чем оперативно. Стабильно функционирует система централизованного теплоснабжения. Поддерживаемая температура в сети 50-60 градусов. Потребление газа сейчас повышенное. Для стабилизации ситуации и более экономичного расходования имеющегося газа принято решение с минувшего воскресенья на несколько дней запустить угольный блок Молдавской ГРЭС, передает пресс-служба Президента ПМР.
Уточняющие данные по теплоснабжению образовательных учреждений озвучила Светлана Иванишина. По словам министра, сегодня возвращаются к стандартному учебно-воспитательному процессу еще 78 детских садов и 58 школ. Таким образом, на сегодняшний день 97% учреждений общего образования (152 объекта) и 99% дошкольных заведений республики (152 детсада) принимают учеников и воспитанников. Недостаточно прогреты оказались помещения расположенных в Тирасполе лицея, гимназии (частично) и ТСВУ, комплекса в селе Слобода-Рашково, школ в Севериновке и Хрустовая. Кроме того, не принимает пока воспитанников дубоссарский детсад №15 «Золотой петушок». До 17 февраля удаленка сохранится для студентов Тираспольского межрегионального университета. В Днестровске учебный день остается сокращенным, так как пока нет возможности обеспечить детей горячими обедами.
Министр по социальной защите и труду Елена Куличенко доложила, что все подведомственные учреждения обеспечены теплом и функционируют штатно.
Руководитель ГУИН Виталий Ищенко проинформировал, что для учреждений пенитенциарной системы закуплено еще два мощных твердотопливных котла. Всего в наличии сейчас четыре единицы. Сформирован запас дров. Из заготовленных 2117 складометров израсходовано 660.
Из доклада министра внутренних дел Виталия Нягу стало известно, что антикризисный информационный центр продолжает работу. За неделю на горячую линию поступило 664 звонка. Спрашивают в основном о возобновлении газоснабжения и централизованной подачи горячей воды. Всего за полтора месяца работы кол-центра – 17799 обращений. По-прежнему по республике развернуты пункты обогрева и временного пребывания. Ими воспользовались с 1 января 360 человек.
Госадминистрациями на местах обеспечен резерв дров – без малого три тысячи складометров. Зарегистрировано девять фактов незаконной рубки деревьев.
С начала года произошло 70 пожаров и возгораний по причинам, связанным с использованием печей и электроприборов. В огне погиб один человек. Четыре смерти связаны с отравлением угарным газом.
О положении дел на местах доложили главы государственных администраций. Председатель Правительства ПМР рассказал о работе, проводимой по обеспечению учреждений твердотопливными котлами, уделив внимание их производству на территории республики. Александр Розенберг также поднял вопрос о необходимости пополнения материально-технических ресурсов ЕРЭС. Запас расходных материалов в период повышенной аварийности сети заметно истощен. Говорили на совещании и о бюджете республики. Выпадающие доходы, связанные с простоем десятков предприятий, весомы.
Среди поручений, которые Президент дал в ходе рабочей дискуссии, – проведение проверок в школах. Речь идет о питании. Есть сигналы, что обеды подают не горячими. С контрольными мероприятиями в образовательные учреждения выйдут сотрудники СЭС, а также представители общественного контроля.