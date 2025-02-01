В период с 31 января по 6 февраля сотрудники ГАИ задержали 11 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-центр МВД ПМР.
Четырёх человек выявили в Тирасполе, по два – в Бендерах, Рыбнице и Каменке, одного – в Слободзее.
По п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены к административной ответственности 8 пьяных водителей. Они заплатят штраф, размер которого достигает 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.
Один автолюбитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Госавтоинспекторы привлекли его к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Нарушителю грозит штраф в размере до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.
Два нетрезвых человека сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит штраф в размере до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР.