В понедельник в 18:31 в уезде Бузэу, в сейсмической зоне Вранча, произошло землетрясение магнитудой 3,8, согласно информации, опубликованной румынским Национальным институтом исследований и развития физики Земли (INCDFP).
Землетрясение произошло на глубине 116,2 километра, вблизи следующих городов: 54 км к северо-западу от Бузэу, 60 км к юго-востоку от Сфынту-Георге, 62 км к востоку от Брашова, 64 км к западу от Фокшани и 70 км к северо-востоку от Плоешти и 99 км к северо-востоку от Тырговиште, сообщает Noi.md со ссылкой на stirileprotv.
С начала февраля в сейсмической зоне Вранча произошло шесть землетрясений магнитудой от 2,4 до 4,2.
Самое значительное землетрясение в 2024 году, магнитудой 5,4, произошло в уезде Бузэу 16 сентября.