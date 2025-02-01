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В зоне Вранча произошло землетрясение

В зоне Вранча произошло землетрясение
фото: открытые источники

В понедельник в 18:31 в уезде Бузэу, в сейсмической зоне Вранча, произошло землетрясение магнитудой 3,8, согласно информации, опубликованной румынским Национальным институтом исследований и развития физики Земли (INCDFP).

Землетрясение произошло на глубине 116,2 километра, вблизи следующих городов: 54 км к северо-западу от Бузэу, 60 км к юго-востоку от Сфынту-Георге, 62 км к востоку от Брашова, 64 км к западу от Фокшани и 70 км к северо-востоку от Плоешти и 99 км к северо-востоку от Тырговиште, сообщает Noi.md со ссылкой на stirileprotv.

С начала февраля в сейсмической зоне Вранча произошло шесть землетрясений магнитудой от 2,4 до 4,2.

Самое значительное землетрясение в 2024 году, магнитудой 5,4, произошло в уезде Бузэу 16 сентября.
  • Вчера, 11:22
  • DTV
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