В последние годы на рынке РМ наблюдается сокращение числа зарегистрированных лекарств, а также уход ряда международных производителей, которые прекратили продажу своей фармпродукции, сообщает Минздрав РМ, ссылаясь на данные AMDM.
Согласно данным Агентства по лекарствам и медицинским изделиям (AMDM), в Молдове наблюдается тенденция к снижению числа зарегистрированных лекарственных средств, хотя с 2022 года ситуация начала постепенно улучшаться, передает point.md ссылаясь на mold-street.com
Значительное сокращение списка зарегистрированных лекарств
Если в 2015 году в стране было разрешено к продаже около 7 000 наименований медикаментов, то к 2022 году их число сократилось менее чем до 4 000. В 2023 году показатель немного вырос и составил 4 102 зарегистрированных препарата. Данные за 2024 год пока не опубликованы.
Уход международных производителей лекарств создает риски нехватки препаратов
Снижение числа производителей для каждого международного непатентованного наименования (МНН) способствует возникновению «рисков перебоев в поставках», сообщает Министерство здравоохранения РМ.
«Например, для некоторых МНН на рынке присутствуют лишь 1-2 производителя, и уход одного из них может привести к дефициту необходимых лекарств», — отмечается в пояснительной записке к проекту нового Закона о лекарствах.
Крупные фармпроизводители уходят с молдавского рынка
Министерство здравоохранения фиксирует тенденцию к сокращению ассортимента международных фармкомпаний или полному уходу их продукции с рынка Республики Молдова.
Согласно данным Агентства лекарств и медицинских изделий (AMDM) о регистрации аннулированных сертификатов за 2023 год, среди компаний, которые вывели больше всего препаратов с рынка Республики Молдова, значатся:
KRKA, Novo mesto – 22 препарата GlaxoSmithKline Biologicals S.A. – 7 препаратов IPSEN Consumer HealthCare – 7 препаратов Takeda Austria – 7 препаратов F. Hoffmann-La Roche, Ltd. – 6 препаратов
По информации Министерства здравоохранения, среди основных причин ухода производителей с молдавского рынка указаны оптимизация портфеля компании и отсутствие коммерческого интереса.
Дефицит лекарств в Молдове: власти планируют реформу фармацевтического сектора
Одним из ключевых факторов, повлиявших на уход международных фармпроизводителей с молдавского рынка, является жесткое ограничение цен на лекарства, на котором власти настаивают уже несколько лет, чтобы избежать их подорожания.
Также значительное влияние оказывает низкий спрос на медикаменты в стране по сравнению с объемами производственных серий, а также передача сертификатов регистрации другим компаниям, не имеющим представительств в Молдове.
Дефицит медикаментов и провал госзакупок
В результате на фармацевтическом рынке страны сложился дефицит лекарств, что ограничивает доступ пациентов к необходимым препаратам в соответствии с клиническими протоколами. Еще одна серьезная проблема — отсутствие предложений на госзакупках.
«Из общего числа позиций без предложений на тендерах 63% составляют жизненно важные лекарства (по данным 2023 года)», — заявляет Министерство здравоохранения.
Такая ситуация негативно сказывается на работе медицинских учреждений, а также указывает на проблемы в деятельности Центра по централизованным госзакупкам в здравоохранении (CAPCS).
Решение — новая законодательная реформа
В качестве решения Министерство здравоохранения РМ предлагает масштабную реформу сектора и принятие нового Закона о лекарствах, который будет соответствовать строгим европейским стандартам и устранит недостатки ныне действующего 26-летнего закона.
«Подобная реформа поможет создать стабильную и предсказуемую правовую среду для фармацевтического сектора, что позволит компаниям работать по международным стандартам, а гражданам обеспечит доступ к качественным и безопасным медикаментам», — подчеркивает Минздрав.