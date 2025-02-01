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ГТК ПМР представила информационную картину недели

ГТК ПМР представила информационную картину недели
фото: открытые истчники

ГТК ПМР представила основные зарегистрированные нарушения за минувшую неделю в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР

Основное за минувшую неделю (3-9 февраля 2025 г.) в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР:

Правоохрана

- пресечены попытки перемещения помимо таможенного контроля 36,5 тыс. сигарет с фильтром россыпью, коммерческих партий детской обуви и одежды, игрушек, автомобильного двигателя и транспортного средства регистрации РМ;

- изъяты 45 банок жидкости для электронных сигарет, которые ранее были незаконно ввезены в Приднестровье;

- выявлены 4 факта нарушения условий процедуры временного ввоза транспортных средств (осуществлены операции по разукомлектации автомобилей), а также факт незаконной передачи в пользование автомобиля, ввезенного с предоставлением льготы по уплате акциза;

- зарегистрированы 11 фактов несоблюдения сроков временного ввоза (с уплатой сбора-виньетки) транспортных средств иностранной регистрации.

Взаимодействие с бизнес-сообществом

Состоялось первое в этом году заседание Общественно-консультативного совета по таможенной политике и Общественного совета при ГТК
  • Вчера, 11:31
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