ГТК ПМР представила основные зарегистрированные нарушения за минувшую неделю в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР
Основное за минувшую неделю (3-9 февраля 2025 г.) в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР:
Правоохрана
- пресечены попытки перемещения помимо таможенного контроля 36,5 тыс. сигарет с фильтром россыпью, коммерческих партий детской обуви и одежды, игрушек, автомобильного двигателя и транспортного средства регистрации РМ;
- изъяты 45 банок жидкости для электронных сигарет, которые ранее были незаконно ввезены в Приднестровье;
- выявлены 4 факта нарушения условий процедуры временного ввоза транспортных средств (осуществлены операции по разукомлектации автомобилей), а также факт незаконной передачи в пользование автомобиля, ввезенного с предоставлением льготы по уплате акциза;
- зарегистрированы 11 фактов несоблюдения сроков временного ввоза (с уплатой сбора-виньетки) транспортных средств иностранной регистрации.
Взаимодействие с бизнес-сообществом
Состоялось первое в этом году заседание Общественно-консультативного совета по таможенной политике и Общественного совета при ГТК