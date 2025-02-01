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В республике стартовала профилактическая операция «Пассажир»

В республике стартовала профилактическая операция «Пассажир»
фото: пресс-центр МВД ПМР

Госавтоинспекторы проверяют транспортные предприятия, осуществляющие регулярные перевозки людей, и выявляют нарушителей на дорогах, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

На особом контроле – использование ремней безопасности во время поездок. Это снижает риск тяжёлых травм при авариях.

За январь 2025-го в ДТП пострадали 13 человек, из них 6 пассажиров (5 – получили травмы, один – погиб). Все были не пристёгнуты.

Согласно ПДД ПМР, при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, обязаны быть пристёгнуты не только водитель, но и пассажиры. За нарушение предусмотрен штраф.

Профилактическая операция «Пассажир» продлится по 14 февраля включительно.
  • Вчера, 11:37
  • DTV
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