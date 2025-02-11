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Федор Конюхов впервые в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке

Федор Конюхов впервые в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке
фото: Telegram-канал Фёдор Конюхов

Конюхов стал первым в истории, кто пересек Южную Атлантику на весельной лодке

Российский путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в истории, пересекшим Южную Атлантику (южная часть Атлантического океан) на весельной лодке. Об этом сообщается в его Telegram-канале, пишет gazeta.ru.

Этой ночью лодка «АКРОС», которой управляет Конюхов, пересекла 20 градусов восточной долготы (мыс Игольный, ЮАР) и вышла в Индийский океан.

В канале отмечается, что он пересек Южную Атлантику по самому сложному и опасному маршруту в «неистовых пятидесятых» и «ревущих сороковых» широтах. На это путешественнику потребовалось 68 суток.

Федор Конюхов 1 декабря начал новую экспедицию — переход по Южному океану на весельной лодке от мыса Горн до Австралии из аргентинской Ушуайи. По планам, путешествие должно занять примерно 200 дней. 4 февраля его сын сообщал, что мужчина попал в эпицентр шторма в Южной Атлантике.

73-летний путешественник совершил в одиночку пять кругосветных плаваний и 17 раз пересек Атлантику.

Ранее путешественник Конюхов установил новый мировой рекорд.

Российский путешественник Федор Конюхов установил новый мировой рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса.

«Всего Федор Конюхов провел в одиночестве на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут, за которые прошел 239 км (149 миль). Удаление от точки географического Северного полюса на момент окончания дрейфа составило 95,65 км», — сообщили в пресс-службе.

Путешественник за свою жизнь ходил в экспедиции на собачьих упряжках, верблюдах и лыжах, парусных и весельных лодках, катамаранах, управлял аэростатами, воздушными шарами и мотопарапланом, совершал вело- и автопробеги. Он 17 раз пересек Атлантический океан, совершил четыре кругосветных путешествия, побывал на пяти полюсах Земли, шесть раз попадал в Книгу рекордов Гиннеса, нарисовал более трех тысяч картин и рисунков, опубликовал несколько книг.
  • Вчера, 11:41
  • DTV
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