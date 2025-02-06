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Прописаны правила маркировки фильмов в Приднестровье

Прописаны правила маркировки фильмов в Приднестровье
источник изображения: 123rf.com

В Приднестровье прописан механизм размещения знаков информационной продукции и текстовых предупреждений о возрастных ограничениях перед началом демонстрации фильмов. Правила прописало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в соответствии с требованиями закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Данный шаг направлен на защиту несовершеннолетних от сведений, способных негативно повлиять на их развитие и благополучие, а также на обеспечение соблюдения законодательства в сфере распространения аудиовизуального контента.

Согласно установленному порядку знаки возрастной классификации и предупреждающие надписи должны быть размещены перед показом фильмов в кинотеатрах, на телевидении, в видеоустановках и в онлайн-изданиях. Они должны четко обозначать, к какой возрастной категории относится демонстрируемая продукция. Для этого используются пометки в виде числовых значений и текстовых предупреждений, указывающих на допустимый возраст зрителей. Например, фильмы для детей старше шести лет маркируются «6+», а контент, запрещенный для несовершеннолетних, – «18+».

Ответственность за соблюдение новых правил возлагается на распространителей информационной продукции, зарегистрированных на территории республики. Они обязаны учитывать классификацию фильмов и правильно обозначать их на афишах, на билетах, а также непосредственно перед началом показа. Размер знака возрастного ограничения на экране должен составлять не менее 5% от его площади, а продолжительность его демонстрации – не менее 10 секунд.

Важным нововведением также стало требование к языковому оформлению предупреждений. Они должны быть представлены на одном из официальных языков республики – русском, молдавском или украинском. Кроме того, если перед демонстрацией основного фильма показываются анонсы или иные видеоматериалы с разными возрастными ограничениями, то на них распространяются правила для старшей категории.

Нарушение данных требований повлечет за собой ответственность в соответствии с законодательством ПМР. Таким образом, новые правила способствуют прозрачности в распространении фильмов и помогают родителям ориентироваться в выборе подходящего контента для своих детей.
  • Сегодня, 09:26
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