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Цены в Молдове выросли в январе в среднем на 2,8%, а годовая инфляция превысила 9%

Цены в Молдове выросли в январе в среднем на 2,8%, а годовая инфляция превысила 9%
источник изображения: grt.md

Цены в Молдове выросли в январе в среднем на 2,82%, а инфляция за последние 12 месяцев составила 9,12% против 4,6% на первый месяц 2024 г. Как сообщает infotag.md, таковы предварительные данные Национальное бюро статистики РМ.

Согласно им, больше всего за год подорожали услуги – на 18,04%, в том числе почти на 8% - в январе. Цены на продукты питания выросли на 7,43%, а на непродовольственные товары - на 4,69%.

Если судить по отдельным статьям, то можно говорить о печально-рекордном росте цен, к примеру, на услуги централизованного отопления – 58,44% (на 25,10% только в январе), электроэнергию – 47,76% (50,37%), жилищно-коммунальные услуги – 36,03% (20,45%), медобслуживание – 21,96% (1%).

Среди продуктов, особенно подорожали с января прошлого года для жителей Молдовы овощи – на 30,90% и фрукты – на 23,24%. А из непродовольственных товаров - медикаменты – 7,97% и обувь – 6,87%.

При этом, статистики отметили, что есть и товары, подешевевшие за год. Это, к примеру, сахар – на 1,95%.

Ранее президент Национального банка РМ Анка Драгу не исключала, что в 2025 г. инфляция в Молдове может превысить 10% на фоне обострившегося энергетического кризиса.
  • Сегодня, 09:34
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