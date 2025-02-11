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Приднестровские водители рискуют получить штраф на правом берегу Днестра

Приднестровские водители рискуют получить штраф на правом берегу Днестра
фото: полиция РМ

Нарушителям, не имеющим прав, выданных в Молдове, грозит штраф от 1500 до 3000 леев

Водительские удостоверения, выданные в населенных пунктах на территории Приднестровья, не подлежат учету в автоматизированных системах и реестрах Молдовы, а значит, их обладатели не имеют права на управление транспортными средствами, заявили в Министерстве внутренних дел Молдовы, передает sputniknews.ru.

"Право на управление транспортным средством подтверждается наличием водительского удостоверения с указанием категории или подкатегории транспортного средства или регистрацией этого права в автоматизированной информационной системе "Государственный реестр водителей транспортных средств", если у водителя есть документ, удостоверяющий личность", – говорится в ответе министерства на запрос журналистов издания Newsmaker.

В МВД РМ также напомнили, что экзамены на получение водительских прав, их оформление и учет осуществляет Агентство государственных услуг, которое также проводит экзамены в своих территориальных подразделениях.

Нарушителям грозит штраф от 1500 леев до 3000 леев, а также отстранение от управления транспортным средством.
  • Сегодня, 09:42
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