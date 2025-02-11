Нарушителям, не имеющим прав, выданных в Молдове, грозит штраф от 1500 до 3000 леев
Водительские удостоверения, выданные в населенных пунктах на территории Приднестровья, не подлежат учету в автоматизированных системах и реестрах Молдовы, а значит, их обладатели не имеют права на управление транспортными средствами, заявили в Министерстве внутренних дел Молдовы, передает sputniknews.ru.
"Право на управление транспортным средством подтверждается наличием водительского удостоверения с указанием категории или подкатегории транспортного средства или регистрацией этого права в автоматизированной информационной системе "Государственный реестр водителей транспортных средств", если у водителя есть документ, удостоверяющий личность", – говорится в ответе министерства на запрос журналистов издания Newsmaker.
В МВД РМ также напомнили, что экзамены на получение водительских прав, их оформление и учет осуществляет Агентство государственных услуг, которое также проводит экзамены в своих территориальных подразделениях.
Нарушителям грозит штраф от 1500 леев до 3000 леев, а также отстранение от управления транспортным средством.