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Паспортные отделения возвращаются к обычному графику работы

Паспортные отделения возвращаются к обычному графику работы
фото: пресс-центр МВД ПМР

В связи с прекращением веерных отключений электричества паспортные подразделения Управления по вопросам миграции МВД ПМР возобновили работу. Приём граждан осуществляется по графику: со вторника по пятницу – с 8:30 до 17:30, технический перерыв – с 12:30 до 13:30. В субботу – с 8:30 до 12:30. В среду приёма нет, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Паспортное отделение в г. Григориополь принимает граждан с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30, среда – не приёмный день, суббота и воскресенье – выходные.

С 13 февраля 2025 года паспортное отделение в г. Тирасполь по Бородинскому микрорайону (пер. Раевского, д. 10) возобновит приём граждан.

Предварительная запись на приём для получения государственных услуг во всех территориальных паспортных подразделениях УпВМ МВД ПМР осуществляется по единому номеру телефона 123.
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