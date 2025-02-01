В Приднестровье обсудили психологическую безопасность в образовательной среде. Инициаторами выступили Министерство просвещения ПМР и Ассоциация практических психологов. К мероприятию присоединились 50 педагогов и психологов из детских садов, школ и средних профессиональных учебных заведений республики.
В ходе вебинара Илона Клименко, главный специалист Управления молодежной политики и дополнительного образования Минпроса ПМР, представила результаты исследования о психологической безопасности в школах. В нем поучастовали 1 972 студента и 7 167 школьников, сообщает Минпрос ПМР.
Согласно опросу, большинство учащихся сталкивались с ситуациями проявлениями травли одного человека над другим. Главными площадками для буллинга стали социальные сети, школы и ссузы.
Наиболее распространенные формы насилия, выявленные в ходе опроса, - оскорбления, унижение, порча личного имущества и съемка издевательств.
По мнению школьников, буллинг можно предотвратить, если взрослые вовремя обратят внимание на проблему. Студенты же в большинстве считают, что агрессора "необходимо наказывать".
Отдельно рассмотрели вопрос о травле со стороны педагогов: около 30% респондентов ответили, что сталкивались с этим, но редко.
Педагог-психолог МОУ «Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11» Надежда Топольницкая представила методы предотвращения эмоционального выгорания у школьников и подчеркнула важность рефлексии для учителей.
Она также затронула тему дидактогении – негативного психологического состояния учащихся, вызванного нарушением педагогического такта или чрезмерной информационной нагрузкой. По ее мнению, популярная причина дидактогении - враждебное отношение педагога.
Среди факторов, приводящих к негативным последствиям для учащихся, выделяются:
• Низкий уровень психологической культуры педагога.
• Недостаточная общая культура и образование.
• Слабое владение методиками организации учебного процесса.
• Проблемы с психическим здоровьем педагога.
• Наличие социальных и личных трудностей.
Семинары на эту тему продолжатся. В соответствии с решением Коллегии Министерства просвещения от 24 декабря 2024 года рекомендовано начальникам УНО и руководителям образовательных учреждений наладить работу по обеспечению психологической безопасности и контролировать разработку программы, включающей профилактические, просветительские и развивающие мероприятия.