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В Приднестровье обсудили психологическую безопасность в образовательной среде

В Приднестровье обсудили психологическую безопасность в образовательной среде

В Приднестровье обсудили психологическую безопасность в образовательной среде. Инициаторами выступили Министерство просвещения ПМР и Ассоциация практических психологов. К мероприятию присоединились 50 педагогов и психологов из детских садов, школ и средних профессиональных учебных заведений республики.

В ходе вебинара Илона Клименко, главный специалист Управления молодежной политики и дополнительного образования Минпроса ПМР, представила результаты исследования о психологической безопасности в школах. В нем поучастовали 1 972 студента и 7 167 школьников, сообщает Минпрос ПМР.

Согласно опросу, большинство учащихся сталкивались с ситуациями проявлениями травли одного человека над другим. Главными площадками для буллинга стали социальные сети, школы и ссузы.

Наиболее распространенные формы насилия, выявленные в ходе опроса, - оскорбления, унижение, порча личного имущества и съемка издевательств.

По мнению школьников, буллинг можно предотвратить, если взрослые вовремя обратят внимание на проблему. Студенты же в большинстве считают, что агрессора "необходимо наказывать".

Отдельно рассмотрели вопрос о травле со стороны педагогов: около 30% респондентов ответили, что сталкивались с этим, но редко.

Педагог-психолог МОУ «Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11» Надежда Топольницкая представила методы предотвращения эмоционального выгорания у школьников и подчеркнула важность рефлексии для учителей.

Она также затронула тему дидактогении – негативного психологического состояния учащихся, вызванного нарушением педагогического такта или чрезмерной информационной нагрузкой. По ее мнению, популярная причина дидактогении - враждебное отношение педагога.

Среди факторов, приводящих к негативным последствиям для учащихся, выделяются:

• Низкий уровень психологической культуры педагога.

• Недостаточная общая культура и образование.

• Слабое владение методиками организации учебного процесса.

• Проблемы с психическим здоровьем педагога.

• Наличие социальных и личных трудностей.

Семинары на эту тему продолжатся. В соответствии с решением Коллегии Министерства просвещения от 24 декабря 2024 года рекомендовано начальникам УНО и руководителям образовательных учреждений наладить работу по обеспечению психологической безопасности и контролировать разработку программы, включающей профилактические, просветительские и развивающие мероприятия.
  • Сегодня, 10:24
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