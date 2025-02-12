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Маск заявил, что НАТО нуждается в пересмотре

Маск заявил, что НАТО нуждается в пересмотре
фото: AP Photo / Jae C. Hong

Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск заявил о необходимости "тщательного пересмотра" НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность, пишет ria.ru.

"НАТО нуждается в тщательном пересмотре", - написал Маск на своей странице в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал пост одного из пользователей соцсети, написавшего, что холодная война завершилась и назвал НАТО "анахронизмом".
Выступая 23 января в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Он также отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство выделять 2% на расходы по обороне, пока он сам не настоял на соблюдении этого правила.
  • Сегодня, 10:42
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