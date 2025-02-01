Охрана окружающей среды и обеспечение экологического благополучия – важнейшие направления государственной политики. На постоянной основе в Приднестровье осуществляется контроль за состоянием атмосферного воздуха и промышленных выбросов, эффективностью работы очистных и других водоохранных сооружений. В 2024 году Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды провела 1372 соответствующих испытания, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
Так, с 2009 года совместно с ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр» отечественные экологи проводят химический анализ атмосферных осадков. В 2024 году выполнено 465 подобных исследований. На метеорологических станциях городов Тирасполь, Дубоссары, Рыбница и Каменка сотрудниками Гидрометцентра отбираются месячные пробы атмосферных осадков, которые служат важным индикатором загрязнения атмосферы. В Госслужбе экологического контроля образцы исследуют по 9 основным показателям, таким как азот аммонийный, кальций, магний и другим. Они позволяют определить уровень загрязнения в промышленных центрах, городах и сельской местности. В прошлом году показатели оставались в пределах нормы, отмечают эксперты.
Еще 667 испытаний было проведено в рамках контроля качества поверхностных вод. Проверяли Кучурганское и Дубоссарское водохранилища, реки Колкотовая балка, Днестр (в районе села Гармацкое и выше по течению), Бык и Ягорлык. В целом результаты оказались удовлетворительными, за исключением пробы воды из реки Бык – притока Днестра, где зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации аммонийного азота в 68 раз. Специалисты подчеркивают, такое превышение может сказаться на ухудшении качества воды реки Днестр и повлиять на ее экосистему.
Также лабораторно-аналитический отдел Госслужбы провёл отбор и гидрохимический анализ воды Кучурганского водохранилища в рамках «Программы мероприятий по проведению водообмена Кучурганского водохранилища ЗАО «Молдавская ГРЭС» на 2024 год». Цель проекта – улучшение экологического состояния водоема посредством повышения качества воды и уменьшения зарастания его дна растительностью. Было проведено 98 испытаний. Их итоги признали удовлетворительными.
Важной частью деятельности ведомства остается контроль за эффективностью работы очистных сооружений. Сотрудниками Госслужбы в Тирасполе и Бендерах было проведено 106 испытаний, направленных на определение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в очищенных сточных водах. Так, от взвешенных веществ, то есть твердых частиц, стоки на объектах очищены в среднем на 94,7%. Если говорить о таком параметре как содержание органических веществ в воде, то степень очистки составила в среднем – 96,4%. Проще говоря, нормативы ПДК соблюдены, а качество очистки стоков находится на высоком уровне.
В 2024 году была проведена внеплановая проверка ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» на предмет соблюдения природоохранного законодательства ПМР. Стоит отметить, что на предприятии внимательно относятся к вопросам экологии. Здесь разработали и внедрили соответствующую воздухоохранную документацию. Также согласно установленным планам-графикам проводится производственный контроль за состоянием выбросов в промышленных, санитарно-защитных и рабочих зонах. Уделяется большое внимание модернизации производства в рамках экологической программы, рассчитанной на 2023-2025 годы. Устанавливаются рукавные фильтры для сырьевых мельниц, узлов пересыпки, для печи обжига и сушильного барабана. В ходе проверки было проведено 36 испытаний для оценки эффективности улавливания загрязняющих веществ после замены фильтров. Специалисты Госслужбы отмечают, установка более современной системы очистки выбросов позволила повысить эффективность улавливания до 99,9%.
В целом приднестровские экологи отмечают стабильное положение дел в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Отечественные предприятия демонстрируют осознанный подход к повышению экологической безопасности производства, что является важным фактором в снижении нагрузки на окружающую среду, повышении качества жизни населения и поддержании природных экосистем.