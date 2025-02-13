Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции против экс-президента, лидера оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента Украины.
Согласно указу, санкции в отношении Порошенко вводятся бессрочно.
Бывшего президента страны лишат государственных наград, его активы будут заблокированы, а торговые операции с его участием - ограничены, передает rg.ru.
Накануне Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел в его отношении санкции.
Он назвал это решение "антиконституционным" и "политически мотивированным", указав, что за этим стоит Зеленский.
Сегодня ряд украинских СМИ сообщил, что после введения санкций Порошенко может грозить арест по обвинению в госизмене.
В Раде произошла потасовка на фоне введения санкций против Порошенко
Потасовка произошла в Раде на фоне введения персональных санкций против бывшего президента Украины Петра Порошенко, заседание госоргана длилось всего несколько минут. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Ярослав Железняк, пишет gazeta.ru.
«Все. Заседание закрыто», — написал депутат Рады, сопроводив свой пост видео с потасовкой у трибуны украинского парламента.
13 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против бывшего лидера страны Петра Порошенко.
Порошенко заявлял, что в ходе заграничной поездки получил предупреждение, что у нынешнего руководства страны «сорвало крышу».
12 февраля бывший президент сообщил, что власти страны вручили ему 15 повесток в Государственное бюро расследований Украины и отказали в выезде за рубеж для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.