Республика Молдова разработает европейский кошелек цифровой идентичности. Это позволит гражданам хранить и использовать в электронном виде академические документы, проездные билеты, квалификационные сертификаты и даже подключаться к онлайн-платформам без необходимости ввода нескольких паролей. Новая система будет разработана при поддержке программы «Цифровая Европа», сообщает rupor.md.
«Благодаря европейским деньгам мы вместе с партнерами из ЕС разработаем цифровой кошелек для идентификации. Мы облегчим жизнь гражданам и компаниям, предоставив современное решение для управления документами. Дипломы, лицензии, сертификаты — все это будет у вас в одном месте. В EVO, в модуле «Документы», который будет расширен. Аутентификация на онлайн-платформах станет проще и безопаснее, без необходимости вводить множество разных паролей и без рисков, связанных с потерей или подделкой документов», — заявил вице-премьер Дмитрий Алайба, министр экономического развития и цифровизации.
Республика Молдова входит в число немногих стран за пределами ЕС, которые внедрят систему цифрового кошелька идентификации. Это станет возможным после того, как наша страна станет членом международного консорциума WE BUILD наряду с Германией, Эстонией, Чехией, Италией, Польшей, Румынией, Францией, Бельгией, Финляндией и др. Данный консорциум был выбран Европейской комиссией для участия в пилотном проекте по масштабированию кошелька цифровой идентификации Европейского союза (EUDI).
Участие в консорциуме является первым проектом правительства Республики Молдова в качестве бенефициара Программы «Цифровая Европа». Посредством Агентства электронного управления Республика Молдова будет сотрудничать с более чем 200 партнерами из государств-членов ЕС в рамках консорциума: государственными администрациями, академическим сектором и частным сектором для разработки и тестирования будущего кошелька. Работа над проектом начнется в сентябре 2025 года и продлится 24 месяца.