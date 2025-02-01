Принятие муниципального бюджета на 2025 год, утверждение городских программ по всем направлениям жизнедеятельности города, отчеты о работе постоянных депутатских комиссий, — среди главных тем повестки дня. Накануне в Бендерском городском Совете народных депутатов прошло плановое заседание сессии, сообщает Бендерское телевидение.
«Хотел бы выразить слова глубокой благодарности специалистам госадминистрации, специалистам городского Совета, депутатскому корпусу, за то, что, несмотря на сложности сегодняшнего дня, документ тщательно проработан и принят на первом же заседании сессии городского Совета. В рамках этого вопроса были приняты основные городские программы на текущий год», — отметил Председатель Бендерского городского Совета народных депутатов Юрий Кара.
Проект муниципального бюджета – 2025 принят. В этом году он также дотационный и социально ориентированный. В его доходной части — чуть больше 196 миллионов. Это на треть меньше, чем в прошлом году. Его доходная часть сформирована в соответствии с распределением целевых поступлений. В том числе в рамках реализации городских программ. Расходы составят 351 миллион. 75% расходной части направят на социально защищенные статьи.
По прогнозам, дефицит бюджета этого года в 2,2 раза больше, чем в прошлом. 2025–ый год город и республика начали в условиях чрезвычайного экономического положения и энергокризиса. В непростых социально-экономических условиях может быть секвестирован ряд утвержденных на 2025 год городских программ, которые в этом случае будут корректироваться в течение года, отметили участники сессии. Энергокризис потребовал непредвиденных расходов уже в начале года, когда город и республика делали всё возможное, чтобы население было со светом, а детские сады, школы и больницы – с теплом.
Городские власти намерены и в дальнейшем реализовывать всё, что будет возможно. Что касается прошлого года, работали в разных направлениях развития города. Об этом – отчёты депутатского корпуса Бендер. Более 80 заседаний профильных депутатских комиссий, 11 сессий, на которых принято более трёх сотен решений. Работали с наказами избирателей. Это – только часть итогов за прошлый год.
Не только основная, но и общественная и международная деятельность. В 2024-м работа Совета вышла далеко за пределы города и республики. Полезные инициативы, патриотические и спортивные проекты реализовывали общими силами.
Работу по всем направлениям деятельности Совета продолжат. Грамоты Верховного Совета за труд на благо горожан вручили на сессии депутатам Бендерского городского Совета.