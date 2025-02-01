На заседании Объединённой контрольной комиссии приднестровская делегация известила остальных участников о том, что в республике начали убирать посты правоохранительных органов в Зоне безопасности. Напомним, речь идёт о постах, выставленных в 2022 году после серии терактов и введения кода террористической опасности. Они были установлены при въездах в города и районы ПМР, сообщает novostipmr.com.
Теперь часть этих постов снимается.
«Приднестровская делегация сделала извещение о том, что руководство Приднестровья приняло решение о снятии оставшихся блокпостов в Зоне безопасности, которые были выставлены после введение кода террористической опасности. Мы известили о том, что в Зоне безопасности снимаются 11 постов», – пояснил сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.
Поскольку дело касается Зоны безопасности, военные наблюдатели должны будут выехать на место и зафиксировать ликвидацию каждого поста. Такое поручение Объединённому военному командованию дали на сегодняшнем заседании ОКК.
«Плановый выезд военных наблюдателей достаточно объёмный, поэтому это поручение растянется на 2 недели. За этот период военное командование, военные наблюдатели убедятся в том, что данные посты сняты. Об этом будет доложено на заседании ОКК, которое состоится 27 февраля», – добавил Беляков.
Тогда же планируется утвердить новых представителей Молдовы в составе ОКК (они были анонсированы неделей ранее), а также нового члена украинской делегации в ОКК - советника Посольства Украины в РМ Андрея Вищика.
В ОКК сообщили, что Молдова заблокировала выезд миротворцев в Копанку
Молдавская делегация в Объединённой контрольной комиссии заблокировала выезд военных наблюдателей в село Копанка неделю назад. Об этом журналистам сообщил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков, пишет novostipmr.com.
Напомним, Копанка получает электроэнергию из Приднестровья, за свет местные жители платят по приднестровским тарифам. Когда Молдова решила переподключить село к своей энергосистеме, сельчане вышли на протесты и не дали начать работы. Причина – 4-кратная разница между приднестровскими и молдавскими тарифами на электроэнергию. На повторный митинг жители Копанки вышли ровно неделю назад, 6 февраля, и так же не дали специалистам начать устанавливать электроопоры. Туда приехали полицейские Молдовы.
Село находится в Зоне безопасности, и в подобных случаях на место должны выезжать миротворцы от России, Молдовы и Приднестровья.
«Старший военачальник от Приднестровья сделал извещение о необходимости выезда военных наблюдателей. Напомню, решение принимается в том числе в рамках ОВК всеми сторонами: российской, молдавской и приднестровской. Но молдавская сторона заблокировала выезд военных наблюдателей, что является грубейшим нарушением действующих документов ОКК. Позже мы убедились, что эти мероприятия закончились спокойно, каких-либо происшествий на данном участке не произошло», – отметил Олег Беляков.
А вот при обнаружении крупной партии боеприпасов (11 февраля у дамбы в Парканах) трёхсторонняя комиссия на место происшествия выехала. Тогда представители движения «Наследники Побед» при проведении поисковых работ нашли около 200 мин времён Великой Отечественной войны.
«Выезжали военные наблюдатели, работали соответствующие подразделения из числа сапёров, которые вывозили эти предметы из Зоны безопасности и утилизировали их должным образом», – сказал глава приднестровской делегации в ОКК.
По его словам, в целом по итогам минувшей недели обстановка в Зоне безопасности остаётся стабильной и контролируемой.