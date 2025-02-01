Венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG в пятницу, 14 февраля, начнёт поставку газа в Приднестровье. Об этом сообщила на своём сайте компания MET Group с головным офисом в Швейцарии, передает novostipmr.com.
Отмечается, что с завтрашнего дня планируется начать поставки газа в рамках краткосрочного соглашения. «Это стало возможным при решающем вкладе соответствующих операторов транспортных систем из Евросоюза, Украины и Молдовы», - говорится в сообщении.
Напомним, что в начале недели Президент ПМР Вадим Красносельский заявлял, что Приднестровье будет обеспечиваться газом венгерской компанией при участии «Молдовагаз». Вадим Красносельский также отметил, что венгерская поставка стала возможна при российской кредитной и функциональной поддержке.
MET Gas and Energy Marketing AG – трейдер природного газа на европейском рынке.