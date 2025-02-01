Деятельность бальнеологических, климатических и бальнеоклиматических курортов будет регулироваться. Парламент Молдовы во втором чтении принял законопроект, касающийся данного вопроса.
Согласно законопроекту, несколько населенных пунктов Республики Молдова смогут получить статус бальнеологического, климатического или бальнеоклиматического курорта. Этот статус будет присваиваться, если населенный пункт соответствует необходимым климатическим и бальнеологическим условиям, а также имеет соответствующую инфраструктуру, отвечающую требованиям и имеющую особое значение для здоровья и отдыха населения. Статус будет присваиваться постановлением правительства по предложению местных советов, с учетом мнения местных жителей, если это необходимо, на основе единых технических норм, сообщает noi.md
Для присвоения статуса бальнеологического, климатического или бальнеоклиматического курорта необходимо провести комплексные исследования природных факторов в данном районе, определить санитарно-защитные зоны и учесть их в документации по планированию территории и градостроительству. Также должны быть предусмотрены установки для использования природных факторов, санитарные учреждения, пути доступа, техническая и коммунальная инфраструктура, телекоммуникационные сети, а также места для отдыха.
Законодательная инициатива признает статус бальнеологического курорта для г. Кагул, г. Вадул-луй-Водэ в муниципии Кишинев и коммуны Хыржаука Каларашского р-на. В проекте также упоминаются условия для получения санитарного разрешения на деятельность.
Координация и контроль за деятельностью по оказанию медицинской помощи в бальнеологических, климатических или бальнеоклиматических курортах будет осуществляться Министерством здравоохранения.
Законодательная инициатива принадлежит группе депутатов из парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов.