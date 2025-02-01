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В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО: оценка состояния культурного наследия

В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО: оценка состояния культурного наследия
фото: edinaya-odessa.org

Одессу посетила миссия ЮНЕСКО и ИКОМОС. Цель визита – провести оценку состояния исторического центра города, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Руководитель отдела Европы и Северной Америки Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, госпожа Берта де Санкристобаль, выразила глубокую обеспокоенность состоянием исторического центра Одессы в связи с военными действиями. Она отметила важность сохранения аутентичности и целостности этого уникального объекта культурного наследия, пишет edinaya-odessa.org.

Почему визит так важен?

Визит экспертов ЮНЕСКО и ИКОМОС позволит:

Оценить масштабы повреждений: Эксперты проведут тщательный осмотр исторического центра, чтобы оценить ущерб, нанесенный в результате военных действий.
Разработать план восстановления: На основе полученных данных будет разработан план восстановления и сохранения исторического центра Одессы.
Привлечь международную помощь: Визит миссии привлечет внимание международного сообщества к проблеме сохранения культурного наследия Украины и поможет привлечь дополнительные ресурсы для восстановления поврежденных объектов.

Что будет дальше?

По итогам визита эксперты ЮНЕСКО и ИКОМОС подготовят подробный отчет, в котором будут изложены результаты оценки состояния исторического центра Одессы и рекомендации по его сохранению. Этот отчет будет представлен украинским властям и международным организациям.

Мнение мэра Одессы

Мэр Одессы Геннадий Труханов подчеркнул важность визита международных экспертов и выразил благодарность за поддержку. Он отметил, что сохранение исторического наследия Одессы является приоритетом для города и что городские власти приложат все усилия для восстановления поврежденных объектов.
  • Сегодня, 08:38
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