Одессу посетила миссия ЮНЕСКО и ИКОМОС. Цель визита – провести оценку состояния исторического центра города, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Руководитель отдела Европы и Северной Америки Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, госпожа Берта де Санкристобаль, выразила глубокую обеспокоенность состоянием исторического центра Одессы в связи с военными действиями. Она отметила важность сохранения аутентичности и целостности этого уникального объекта культурного наследия, пишет edinaya-odessa.org.
Почему визит так важен?
Визит экспертов ЮНЕСКО и ИКОМОС позволит:
Оценить масштабы повреждений: Эксперты проведут тщательный осмотр исторического центра, чтобы оценить ущерб, нанесенный в результате военных действий. Разработать план восстановления: На основе полученных данных будет разработан план восстановления и сохранения исторического центра Одессы. Привлечь международную помощь: Визит миссии привлечет внимание международного сообщества к проблеме сохранения культурного наследия Украины и поможет привлечь дополнительные ресурсы для восстановления поврежденных объектов.
Что будет дальше?
По итогам визита эксперты ЮНЕСКО и ИКОМОС подготовят подробный отчет, в котором будут изложены результаты оценки состояния исторического центра Одессы и рекомендации по его сохранению. Этот отчет будет представлен украинским властям и международным организациям.
Мнение мэра Одессы
Мэр Одессы Геннадий Труханов подчеркнул важность визита международных экспертов и выразил благодарность за поддержку. Он отметил, что сохранение исторического наследия Одессы является приоритетом для города и что городские власти приложат все усилия для восстановления поврежденных объектов.