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На должность Военного прокурора ПМР назначен подполковник юстиции Виталий Коминярский

На должность Военного прокурора ПМР назначен подполковник юстиции Виталий Коминярский
Фото: Прокуратура ПМР

В связи с истечением конституционного срока полномочий Вадима Деньговского Приказом Прокурора ПМР на должность Военного прокурора ПМР назначен подполковник юстиции Коминярский Виталий Константинович, сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Коминярский В.К. родился 14 июня 1986 года в городе Тирасполь. В 2008 году после окончания Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко (специальность «юриспруденция») был принят на службу в органы прокуратуры на должность исполняющего обязанности помощника Военного прокурора ПМР. Впоследствии работал в Военной прокуратуре, возглавляя отделы общего надзора, надзора за следствием и дознанием, а также отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и уголовном судопроизводстве. С ноября 2018 года осуществлял деятельность в качестве заместителя Военного прокурора. 13 февраля 2025 года назначен на должность Военного прокурора ПМР.

Неоднократно поощрялся руководством Прокуратуры ПМР, награжден Грамотой Президента, медалями «За безупречную службу» II и III степени.
  • Сегодня, 08:42
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