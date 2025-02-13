В связи с истечением конституционного срока полномочий Вадима Деньговского Приказом Прокурора ПМР на должность Военного прокурора ПМР назначен подполковник юстиции Коминярский Виталий Константинович, сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.
Коминярский В.К. родился 14 июня 1986 года в городе Тирасполь. В 2008 году после окончания Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко (специальность «юриспруденция») был принят на службу в органы прокуратуры на должность исполняющего обязанности помощника Военного прокурора ПМР. Впоследствии работал в Военной прокуратуре, возглавляя отделы общего надзора, надзора за следствием и дознанием, а также отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и уголовном судопроизводстве. С ноября 2018 года осуществлял деятельность в качестве заместителя Военного прокурора. 13 февраля 2025 года назначен на должность Военного прокурора ПМР.
Неоднократно поощрялся руководством Прокуратуры ПМР, награжден Грамотой Президента, медалями «За безупречную службу» II и III степени.