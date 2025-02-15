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В КНДР обвинили США в создании угрозы безопасности в мире

В КНДР обвинили США в создании угрозы безопасности в мире
фото: Flickr / (stephan)

Министерство обороны КНДР обвинило США в создании угрозы обстановке безопасности в мире и в регионе, призвало Вашингтон отказаться от враждебной политики и заявило, что вооруженные силы КНДР являются оборонительными и нужны гарантии стратегического паритета в регионе, передает Центральное телеграфное агентство ЦТАК, пишет ria.ru.

"Улучшение нашей самооборонной мощи есть необходимое требование для сдерживания нарастающих различных провокационных попыток врагов и обеспечения безопасности государства", - так озаглавило свое заявление минобороны.


По заявлению ведомства, США заявляют об "угрозе" со стороны КНДР, хотя сами создают "серьезную угрозу" обстановке безопасности в мире и в регионе вокруг Корейского полуострова, преследуя "безумное наращивание вооружений" и стремительную модернизацию ядерных вооруженных сил.

"Стратегические вооруженные силы КНДР есть силы оборонительного характера для обеспечения безопасности государства и гарантии стратегического паритета в регионе", - заявляет ведомство.

Минобороны выразило "серьезную озабоченность конфронтационными действиями" США, которые под предлогом "северокорейской угрозы" пытаются оправдать военные притязания на "превосходство силы" в регионе.

"Нынешняя администрация США под вывеской защиты своей территории продвигает установление системы ПРО, нацеленное на нанесение превентивного удара по другим странам и осуществление милитаризации космоса", - заявили в минобороны.

Отмечается, что недавно американская атомная подлодка снова зашла в порт в Южной Корее, а военные США, Южной Кореи и Японии обсудили вопрос по обмену информацией для обнаружения баллистических ракет КНДР и проведению совместных космических военных учений. Также военные ведомства США и РК намереваются провести в марте крупные военные учения "Freedom Shield".

По словам минобороны КНДР, эти факты служат достаточным поводом для укрепления обороноспособности в ответ на усиливающуюся военную угрозу.
"Если США питают реальную тревогу за безопасность своей территории, то единственный путь для ее смягчения заключается в последовательном отказе от военной угрозы и враждебной политики в отношении самостоятельных суверенных государств", - пишет ведомство.

Подчеркивается, что непрерывное наращивание оборонной мощи, позволяющей эффективно сдерживать сегодняшние и все будущие угрозы в области безопасности, а также обеспечение стратегического паритета в регионе - справедливое право суверенного государства.

"Наши вооруженные силы на основе мощных сил самообороны и впредь будут верно выполнять свою миссию для последовательного сдерживания и контролирования вызовов и угроз со стороны враждебных государств, надежной защиты мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе", - подытожило ведомство.
  • Вчера, 10:17
  • DTV
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