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Вадим Красносельский принял делегацию во главе со Специальным представителем Действующего председателя ОБСЕ Томасом Ленком

Вадим Красносельский принял делегацию во главе со Специальным представителем Действующего председателя ОБСЕ Томасом Ленком
фото: пресс-служба Президента ПМР

В переговорном зале Администрации Президента прошла встреча Главы приднестровского государства Вадима Красносельского со Специальным представителем Действующего председателя ОБСЕ Томасом Ленком. Гостя сопровождала делегация, в составе которой и глава Миссии ОБСЕ в РМ Келли Кайдерлинг. С приднестровской стороны к дискуссии были приглашены Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев и советник Президента ПМР Павел Прокудин, сообщает пресс-служба Президента ПМР.

Приветствуя гостей, Вадим Красносельский подчеркнул значимость своевременного и открытого обсуждения насущных вопросов. Он напомнил, что формат «5+2» простаивает с 2019 года. После отказа молдавской стороны от подписания итогового документа этот важный переговорный механизм оказался в тупике. В итоге работа формата застопорилась. Возобновление коллегиальной работы стало бы прорывом в переговорах и в целом в процессе урегулирования конфликта, уверен Вадим Красносельский. Он подчеркнул, что высоко ценит посредническую деятельность ОБСЕ и рассчитывает на ее активизацию и результативность. Президент заверил, что это «не комплимент, а справедливая оценка». Глава приднестровского государства также говорил о том, что крайне важно не только договариваться, но и выполнять достигнутые соглашения, вводя соответствующие нормы в правовое поле каждой из республик.

Томас Ленк, в свою очередь, поблагодарил за высокую оценку деятельности ОБСЕ, подчеркнув, что лично он и представляемая им организация привержены диалогу и урегулированию. Дипломат акцентировал внимание на том, что действует в рамках строго определенного мандата. «Мы должны быть оптимистами, но по щелчку включить формат «5+2» не получится», – полагает Томас Ленк. При этом дипломат заверил, что он и его коллеги будут работать с имеющимися возможностями.

Вадим Красносельский еще раз подчеркнул, что Приднестровье – сторонник ведения диалога и прилагает максимум усилий для его возобновления.
  • Вчера, 10:20
  • DTV
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