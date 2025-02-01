В Приднестровье стоматологическая помощь льготникам оказывается в рамках программы государственных гарантий. В прошлом году 703 человека получили зубопротезирование в рамках установленных лимитов. Всего на эти цели было направлено 1 млн 400 тысяч рублей. За год было проведено почти 700 хирургических операций, а также более двух тысяч рентгенологических исследований, изготовлено 80 съёмных протезов.
Такие данные привел главврач ГУП «Республиканская стоматология» Сергей Романенко на встрече с лидерами общественных организаций республики, представляющих интересы льготных категорий населения: ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, труда, защитников республики, ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС и других.
По словам Сергея Романенко, закупленное новое оборудование позволило применять современные технологии в лечении пациентов. Специалисты практически отказались от использования штампованных коронок, вместо них используются литые конструкции из кобальта и хрома, более долговечные, имеющие больший срок гарантии. Такая технология применяется во всем мире, сообщает novostipmr.com ссылаясь на сайт Министерства здравоохранения ПМР.
Что касается пломб, то в основном прибегают к фотополимерным материалам. Всё стоматологическое лечение проводится строго по показаниям.
Участники встречи задавали интересующие вопросы. Прозвучало предложение об осмотрах врачами на дому маломобильных пациентов.