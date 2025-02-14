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ВОЗ предложила наносить на алкоголь предупреждение о риске развития рака

ВОЗ предложила наносить на алкоголь предупреждение о риске развития рака
источник фото: food.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила за обязательную стандартизированную маркировку алкогольных напитков надписями о том, что употребление спиртных напитков может привести к развитию онкологических заболеваний. Информация об этом опубликована на сайте организации, пишет rbc.ru.

«Яркие предупреждающие надписи на алкогольных напитках необходимы для повышения осведомленности о том, что потребление алкоголя может привести к возникновению рака. Эта простая и недорогая мера может дать потребителям возможность принимать обоснованные решения, которые помогут снизить вред от алкоголя», — говорится в сообщении.

Организация отметила, на сегодняшний день многие страны еще не достигли значительного прогресса в снижении вреда от злоупотребления алкоголем. В частности, в Европейском регионе от алкоголя ежегодно умирают около 800 тыс. человек, отметили в ВОЗ. Основной причиной смертей в ЕС, связанных с алкоголем, по данным организации, является рак.

Ранее ВОЗ заявила, что ЕС является субрегионом с самым высоким уровнем потребления алкоголя в мире, который практически не меняется на протяжении более десяти лет. Самым успешным примером, который демонстрирует снижение потребления алкоголя, по мнению ВОЗ является модель управления продажей алкоголя в северных странах Европы, где существуют государственные монополии на продажу алкогольных напитков. Эти монополии действуют в Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и на Фарерских островах.
  • Вчера, 10:52
  • DTV
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