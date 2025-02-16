На полях Мюнхенской конференции по безопасности глава МВД Молдовы провела ряд встреч с западными коллегами, в том числе представителями Интерпола.
Власти Молдовы расширят обмен информацией с Интерполом и помощниками офицеров этой международной организации для лучшей координации расследований и оперативного реагирования на действия организованной преступности и терроризма, сообщили в пресс-службе МВД РМ, пишет md.sputniknews.ru.
Вопросы расширения сотрудничества с Интерполом обсуждались в ходе встречи министра внутренних дел Даниэллы Мисаил-Ничитин с заместителем генерального секретаря организации Вальдеси Уркисой. Обсуждения прошли на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
В ходе встречи речь шла о расширении обмена оперативной информацией и внедрении передовых технологических решений.
На встрече с государственным секретарем Министерства юстиции и безопасности Нидерландов Дэвидом ван Вилом молдавская делегация обсудила внедрение современных решений по борьбе с дезинформацией и укрепления кибербезопасности. В этом контексте была подтверждена необходимость создания на уровне МВД оперативного центра по оперативному реагированию на киберинциденты и защите объектов критической инфраструктуры.
Еще одной темой обсуждений на полях Мюнхенской конференции стало продвижение европейской цифровой идентичности. Этот проект призван интегрировать Молдову в "цифровую экосистему ЕС".
В ходе переговоров с государственным секретарем Федерального министерства внутренних дел и коммуникаций Германии Хансом-Георгом Энгельке особое внимание уделялось совместным усилиям по укреплению безопасности границ и региональной стабильности, а также работе по оптимизации механизмов управления нелегальной миграцией.