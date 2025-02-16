9 медалей завоевали приднестровские дзюдоисты на чемпионате Молдавии U18
Турнир проходил в Кишиневе и собрал 255 юношей и 46 девушек. Приднестровье представляли команды Бендерской СДЮШОР им.Баданова и Тираспольской СДЮШОР борьбы и бокса. Юноши выиграли 5 схваток, чтобы завоевать бронзу, передает Радио1.
Бендерчанка Елизавета Павленко (-57кг) одержала на татами 4 победы и стала чемпионкой. Ее напарники по команде Илья Бешляга и Виктория Гергилижиу привезли бронзу. 6 тираспольчан стали призёрами. Валерия Дехтярь (-52кг) взяла серебро; Ксения Вайнер, Виктория Медведь, Екатерина Орлик, Иван и Артём Роташнюки – бронзу. В планах: Чемпионат Балканских стран U18 (июнь), Чемпионат Европы U18 (июнь).