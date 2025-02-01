В столичном Доме Советов состоялась очередная сессия Тираспольского горсовета. Главным вопросом повестки дня стало утверждение бюджета столицы на 2025 год. Впервые за долгие годы город входит в новый финансовый год с крупной кредиторской задолженностью, однако продолжит реализацию ключевых проектов.
По информации, озвученной на заседании, бюджет Тирасполя должен строительным и муниципальным предприятиям 13 миллионов рублей. Причина в том, что после введения 11 декабря в Приднестровье чрезвычайного положения в экономике приоритетным направлением финансирования стали выплаты зарплат, пособий и поддержание жизнедеятельности города, сообщается на сайте Тираспольского городского Совета народных депутатов.
Председатель тираспольского горсовета Вадим Дони объяснил сложившуюся ситуацию: «Поскольку в середине декабря не успели профинансировать всех подрядчиков и муниципальные предприятия, осуществлявшие работы в рамках программ бюджета 2024 года, а в республике было введено чрезвычайное положение и особый порядок финансирования, средства в первую очередь направлялись на социально защищённые статьи.»
Доходная часть бюджета на 2025 год предварительно составляет около 500 миллионов рублей, но эта сумма будет корректироваться в зависимости от поступлений. Часть городских программ придется сократить, но ключевые направления финансирование получат.
«Капитальный ремонт социальных объектов, школ, детских садов, ремонт дорог, благоустройство территорий, программа наказов избирателей, установка новых детских площадок с ударопоглощающим покрытием – все это остается в приоритетах,» — подчеркнул Вадим Дони.
На городские капитальные ремонты планируется направить 7,5 миллионов рублей. Среди приоритетных объектов – пищеблоки школ и детских садов, в том числе в детсадах №46, 47, 48. В 11-й школе давно назрел вопрос благоустройства внутридворовой территории. Дополнительно были обозначены объекты, откладывать ремонт которых уже нельзя.
Депутаты отметили, что бюджет 2025 года составлен с учетом жесткой экономии. Несмотря на это, город продолжит развиваться и строиться. Всего на сессии рассмотрели 21 вопрос.