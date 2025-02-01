Республика Молдова потеряет 22 миллиона долларов финансовой поддержки после решения Департамента эффективности правительства США (DOGE) аннулировать фонд в размере 486 миллионов долларов для "Консорциума по проведению выборов и укреплению политического процесса", в который входит страна. Об этом ведомство сообщило в соцсети X, передает radiomoldova.md.
Средства предназначались для поддержки "инклюзивного и основанного на широком участии политического процесса" в Республике Молдова.
Ранее миллиардер Илон Маск, возглавивший по решению Трампа департамент эффективности государственного управления (DOGE), заявил в Белом доме, что без сокращения бюджета Соединенные Штаты рискуют стать "банкротом", сообщает AFP.
"У нас дефицит в 2 триллиона долларов, и если мы не примем мер по его сокращению, страна обанкротится", — заявил Илон Маск.
Критики предупреждают, что действия Маска и DOGE могут привести к «конституционному кризису», превысив традиционные полномочия государственных служащих и вызвав вопросы о конфликте интересов, поскольку фирмы Маска сами являются государственными подрядчиками. Также есть опасения, что усилия по сокращению расходов могут негативно сказаться на основных программах и привести к злоупотреблению властью.