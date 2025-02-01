ГТК ПМР представила основные зарегистрированные нарушения за минувшую неделю в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР
Основное за минувшую неделю (10-16 февраля) в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР:
- у гражданина, следующего в Приднестровье пешим порядком через ТПП «Дубоссарский мост», изъято более 20 монет, отчеканенных в Великобритании, Японии и странах Азии в XVII, XVIII и XIX вв. Старинные монеты направлены на экспертизу. Ведется административное разбирательство по факту их недекларирования;
- пресечены попытки недекларирования более 6 кг лекарственных средств, коммерческих партий продуктов питания и нескольких автомобилей иностранной регистрации;
- выявлены 2 факта незаконной передачи в пользование транспортных средств, временно ввезенных в ПМР;
- зарегистрированы 20 фактов несоблюдения сроков временного ввоза ( с уплатой сбора-виньетки) иностранных автомобилей.