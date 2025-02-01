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ГТК ПМР представила информационную картину недели

ГТК ПМР представила информационную картину недели
фото: novostipmr.com

ГТК ПМР представила основные зарегистрированные нарушения за минувшую неделю в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР

Основное за минувшую неделю (10-16 февраля) в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР:

- у гражданина, следующего в Приднестровье пешим порядком через ТПП «Дубоссарский мост», изъято более 20 монет, отчеканенных в Великобритании, Японии и странах Азии в XVII, XVIII и XIX вв. Старинные монеты направлены на экспертизу. Ведется административное разбирательство по факту их недекларирования;

- пресечены попытки недекларирования более 6 кг лекарственных средств, коммерческих партий продуктов питания и нескольких автомобилей иностранной регистрации;

- выявлены 2 факта незаконной передачи в пользование транспортных средств, временно ввезенных в ПМР;

- зарегистрированы 20 фактов несоблюдения сроков временного ввоза ( с уплатой сбора-виньетки) иностранных автомобилей.
  • Вчера, 12:09
  • DTV
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