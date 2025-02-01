Комитет по экономической политике, бюджету и финансам рассмотрел в первом чтении проект закона о внесении изменений в закон «Об основах налоговой системы в ПМР», которым уточняется целевое назначение сбора с граждан на благоустройство города (села, поселка).
Целевой сбор с граждан на благоустройство города был введен для жителей городов с 2023 года, сельчане платят его с 2013 года. Его размер – 10 РУ МЗП или 145 рублей.
Средства, полученные за счет целевого сбора на благоустройство, направляются на благоустройство территории соответствующего города, села, поселка. Вместе с тем, установлено, что полученные средства направляются на благоустройство территории соответствующего города, села, поселка в объеме средств, утвержденном городским (районным) Советом народных депутатов на очередной финансовый год. При этом сметы расходов в рамках утвержденного объема средств в отношении сел, поселков подлежат утверждению соответствующим сельским, поселковым Советом народных депутатов, а в отношении городов – городским (районным) Советом народных депутатов, передает пресс-служба Верховного Совета республики.
Таким образом, средства от уплаты сбора с граждан на благоустройство могут направляться на мероприятия, которые отражены в сметах, рассмотренных и утвержденных соответствующими Советами народных депутатов, не ограничивая какие именно действия, связанные с благоустройством, могут предполагаться. На практике это приводило к различиям в подходах районов и городов к использованию средств целевого сбора, отметили в профильном парламентском Комитете.
«В адрес Верховного Совета ПМР поступил запрос - на какие цели могут расходоваться средства, поступающие с целевого сбора с граждан на благоустройство города, села, поселка. Есть все-таки необходимость закрепить эту норму. И мы руководствовались той логикой, которую применяли и ранее, когда у нас были и другие сборы, где мы четко говорили о том, что должно быть строго целевое направление и денежные средства, которые платит население, не должны расходоваться на содержание органов госвласти, а должны направляться строго и сугубо по целевому назначению - для чего этот сбор был введен. Норма была понятна, но в связи с тем, чтобы были вопросы, мы решили ее подкорректировать», - пояснил автор законопроекта, глава парламентского Комитета по экономической политике Виктор Гузун.
Законопроектом предлагается статью 16 закона «Об основах налоговой системы в ПМР» дополнить предложением о том, что включению в смету расходов на благоустройство территории соответствующего города, села, поселка не подлежат мероприятия, направленные на содержание органов местного самоуправления, государственных администраций. Комитет предлагает принять проект закона в первом чтении на пленарном заседании Верховного Совета ПМР .