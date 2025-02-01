Генеральный инспекторат по миграции РМ (IGM) сообщает о значительных изменениях в процессе выдачи удостоверений личности иностранным гражданам в результате законодательных корректировок.
Изменения затронут процедуры выдачи паспортов и разрешений на пребывание начиная с 1 апреля 2025 года, передает noi.md
Одно из основных изменений заключается в том, что листы, сопровождающие все виды удостоверений личности и разрешений на пребывание, находящихся в обращении и действующих, станут недействительными с 1 апреля 2025 года. Также информация о месте жительства или временном проживании больше не будет включаться в удостоверения личности на оборотной стороне документа.
Важно отметить, что, несмотря на то, что информация о месте жительства не будет включаться в документы, обязательство граждан информировать IGM в течение 15 дней об изменениях в месте жительства или временном проживании остается в силе.
В этот переходный период IGM информирует население, что с 17 февраля 2025 года по 1 апреля 2025 года процесс подачи заявлений на получение права на пребывание и документов с удостоверением личности будет приостановлен. Также с 25 марта 2025 года по 31 марта 2025 года кассы для оформления документов для иностранных граждан приостановят процесс выдачи удостоверений личности, и работа будет возобновлена с 1 апреля 2025 года.